Независимая организация допинг-тестирования начнёт работу перед ОИ-2018

Независимое управление допинг-тестирования (ITA) займётся всеми аспектами допингового контроля на крупных соревнованиях под эгидой МОК, сообщает Inside the Games. Планируется, что ITA приступит к выполнению своих обязанностей перед ближайшей Олимпиадой, которая пройдёт в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Решение о создании этой организации было принято на исполкоме МОК в марте нынешнего года.



Штаб-квартира ITA будет расположена в Швейцарии, традиционно считающейся самой нейтральной из развитых стран мира. Предполагается, что управлять ей будет совет директоров из пяти человек, из которых как минимум двое будут полностью независимыми, включая председателя. Также там будет представитель от нынешней главной антидопинговой организации — ВАДА, но без права голоса.