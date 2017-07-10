Загорулько: Ласицкене решила стать лучшей в мире и с этого пути не сворачивает

Знаменитый российский тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько считает, что Мария Ласицкене (Кучина), которая одержала 11 побед подряд в летнем сезоне-2017, является настоящим спортивным гением.

«Таким же гением в своё время был другой прыгун в высоту – Владимир Ященко. Он выходил в сектор и внешне легко и непринужденно делал то, что остальным было совершенно не под силу. Вот и Маша такая же. Помимо потрясающих природных качеств и высочайшей техники, эту спортсменку ещё отличает очень высокий уровень амбиций. Однажды она решила, что станет лучшей в мире, и с тех пор с этого пути не сворачивает.

Великая болгарка Стефка Костадинова, которой до сих пор принадлежит рекорд мира, преодолевала двухметровую высоту три-четыре раза за сезон. Маша же выступает каждую неделю и ниже этой отметки никогда не опускается», — приводит слова Загорулько портал «Подмосковье сегодня».