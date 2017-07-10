Майка снялся с «Тур де Франс — 2017» из-за последствий падения на девятом этапе

Польский велогонщик Рафал Майка, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, принял решение сняться с веломногодневки «Тур де Франс — 2017» после падения на девятом этапе. У спортсмена многочисленные ушибы и повреждения кожного покрова. Майка решил отдохнуть, восстановиться и сосредоточиться на оставшихся гонках сезона.

«Мне повезло избежать переломов, но у меня всё болит. Я едва могу дышать из-за боли, поэтому важно принять мудрое решение ради моего здоровья и участия в оставшихся гонках сезона», — приводит слова Майки официальный сайт команды.