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Данилова: на ЧМ без отбора везут юниорку, это меня расстроило и даже обидело

11 июля 2017, вторник. 10:36. Другие

Россиянка Елена Данилова поделилась ожиданиями от этапа Мировой серии по триатлону, который пройдёт в Гамбурге (Германия) 15 июля, и от чемпионата мира по эстафетам, который состоится там же 16 июля.

«Старты такого уровня всегда важны. К тому же в этот раз по итогам личной гонки будет вестись отбор в российскую команду на чемпионат мира по эстафетам, который пройдёт там же, в Гамбурге, на следующий день – 16 июля.

Раньше отбор проходил по спортивному принципу: по итогам первого дня соревнований в команду попадали две девушки, показавшие лучший результат. Но сейчас главный тренер сборной России решил сделать всё по-другому. На чемпионат мира без отбора везут юниорку, которая будет выступать на третьем женском этапе эстафеты. Конечно, это меня расстроило и даже обидело. Учитывая, что плавание у меня не самый сильный вид, я как раз должна была бороться за место на третьем этапе, а выходит, меня заблаговременно его лишили. Но раз такие правила, значит буду биться за место на первом этапе!» — цитирует Данилову «Весь спорт».

Источник: Весь спорт Сообщить об ошибке
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Елена Данилова
Новости. Другие
11 июля 2017, вторник
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