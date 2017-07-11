Генсек ВАДА Ниггли посетил офис РУСАДА для оценки прогресса в работе агентства

Генеральный секретарь Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли 11 июля посетил офис Российского антидопингового агентства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.

«Ниггли посетил РУСАДА для того, чтобы лично ознакомиться с работой организации и оценить прогресс в её работе", — сообщил источник.

В конце июня ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. В сентябре РУСАДА пройдёт полную аудиторскую проверку.