Созыкин и Грибанов — 15-е после трёх гонок на чемпионате мира в классе «470»

В Салониках (Греция) начался чемпионат мира по парусному спорту в олимпийском классе «470». Бронзовые призёры чемпионата мира 2015 года россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов после трёх стартовых гонок занимают 15-е место (12 очков). Их соотечественницы Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская располагаются на 17-й позиции (15).

Первыми идут шведы Антон Дальберг / Фредрик Бергстрём (2) и британки Анна Миллс / Эйлид Макинтайр (2).

Медальные гонки на чемпионате мира по парусному спорту в Салониках состоятся 15 июля.