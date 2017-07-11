Коэ: мы не заметили падения интереса к лёгкой атлетике

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ опроверг информацию о том, что допинговые скандалы привели к снижению популярности лёгкой атлетики.

«Мы не заметили никакого падения интереса к лёгкой атлетике. Достаточно сказать, что билеты на чемпионат мира в Лондоне были раскуплены очень быстро. Но в то же время нам необходимо развиваться и постоянно работать, чтобы по-прежнему вызывать интерес у болельщиков, в том числе и среди молодёжи», — приводит слова Коэ Reuters.