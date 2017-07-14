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Мутко: Россия может стать примером переаттестации антидопинговой системы

14 июля 2017, пятница. 13:56. Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, выступая в Казани на Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, заявил, что переаттестация антидопинговой системы РФ может быть примером для всего мира.

«Ту дорогу, которую сейчас мы прошли по переаттестации всей антидопинговой системы России, на неё уже можно примерять весь мир. Мы делаем всё, может быть, опережая сейчас вообще те реформы, которые будут в системе антидопинга сделаны», — приводит слова Мутко «РИА Новости».

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко Допинг
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