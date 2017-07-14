Двукратный чемпион мира по биатлону Ярошенко женился

Известный в недавнем прошлом российский биатлонист Дмитрий Ярошенко женился, о чём сообщил на своей странице в «Фейсбуке», подписав фото: «Коротко о главном…» Также Ярошенко сменил статус на «В браке».

Коротко, о главном… Фото: «Фейсбук» Дмитрия Ярошенко

Для Ярошенко это третий брак. От двух предыдущих жён у биатлониста есть сын Ярослав и дочка Евангелина.

Среди спортивных достижений Ярошенко победы в составе мужской эстафетной команды на чемпионатах мира по биатлону 2007 и 2008 годов, выигрыш малого Кубка мира в сезоне-2006/07 в зачёте гонок преследования, а также второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2007/08. В феврале 2013 года он заявил о завершении карьеры биатлониста.