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Сливко: Девятьяров хочет, чтобы мы были такими же быстрыми, как лыжники

14 июля 2017, пятница. 19:41. Другие

Биатлонистка Виктория Сливко, которая готовится к олимпийскому сезону в составе российской команды на сборе в Отепя (Эстония,) рассказала о предыдущем сборе в Словении и работе с новым тренером сборной России – известным лыжником Михаилом Девятьяровым.

«Тренировки в Поклюке оказались очень разнообразными. Занятия были долгими, и чтобы мы психологически не уставали делать однообразную работу, наставники предлагали нам интересные упражнения. На каноэ, например, я гребла в первый раз, было очень круто. Также мы катались на велосипедах, роллерах, делали имитационную работу. 100 километров я раньше на велосипеде за один раз не ездила. Хотя дался мне этот рекорд не особенно тяжело. Потому что мы знали, что в конце пути сможем искупаться в море. Это был очень мощный стимул, и мы понимали, что эти 100 км действительно стоит преодолеть.

С Михаилом Девятьяровым работаем очень много — и над техникой, и над «физикой». Михаил Талгатович постоянно что-то подсказывает. Он объясняет какие-то ошибки, следит за техникой, постоянно находится в тесном контакте с нами на тренировках. Видно, что он действительно очень хочет, чтобы мы учились, прогрессировали и стремились к идеалу. Особое внимание Девятьяров уделяет именно технике. Михаил Талгатович хочет, чтобы мы были такими же быстрыми, как лыжники. И с такой же отточенной техникой хода (смеётся)», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Виктория Сливко
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14 июля 2017, пятница
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