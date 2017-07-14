Боровкова стала чемпионкой Европы U17 в классе «Лазер Радиал»

Отличные новости для всех российских любителей парусного спорта пришли из Гдыни (Польша): на молодежном чемпионате Европы спортсменка академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Елизавета Боровкова стала победителем в классе «Лазер Радиал» среди девушек до 17 лет. В общем зачете она заняла 12-е место по итогам 10 гонок.

На том же соревновании другой спортсмен академии, Даниил Крутских, немного не дотянул до пьедестала, став 5-м среди юношей. Еще один «академик», Никита Мельников, стал 56-м в общем зачете и 12-м среди юношей до 17 лет.

«Я очень довольна — наши ребята показали действительно хороший результат. Разумеется, нельзя не отметить успех Лизы Боровковой — она еще очень юна, и даже в следующем году сможет выступать в U17, при этом уже сейчас она гоняется на равных с лучшими спортсменками Европы — 12-е место в общем зачете просто так не дается. Что до относительно неудачного выступления Дани Крутских — на мой взгляд, он немного перегорел психологически, все-таки ему пришлось выступать в роли действующего чемпиона Европы, а удерживать занятые позиции всегда сложнее, чем достигать их в первый раз. Впереди еще два чемпионата мира, надеюсь, там он проявит себя в полной мере!

Похвалю и Никиту Мельникова — он тоже совсем юн, это вообще его первый год в классе «Лазер Радиал». Опять же, сказалась психология — могу с уверенностью сказать, что Никита может выступать существенно лучше. Сказала свое веское слово и погода — в Гдыне непростая акватория, здесь постоянно менялся ветер, то исчезая, то усиливаясь до 16 метров в секунду, периодически мы находились на воде до 8 вечера, при этом успевая провести только 1-2 гонки за весь день! Налицо прогресс во всем российском парусном спорте. Так, в золотой флот у нас попало 5 девушек, 4 из них вошли в топ-15. Совсем недавно о таком приходилось только мечтать! Очень надеюсь, что и олимпийский пьедестал скоро нам покорится», — считает тренер спортсменов Диана Крутских.

Молодёжный чемпионат Европы по парусному спорту в Гдыни Фото : Академия парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга