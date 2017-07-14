Морозов: в приоритете дистанция 50 метров кролем, давно мечтаю её выиграть

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года российский пловец Владимир Морозов на чемпионате мира в Будапеште ставит перед собой задачу не только завоевать медали в личных и командных дисциплинах, но и побить собственный рекорд.

«Хочу повторить или даже улучшить свои лучшие результаты. Я их установил в 2013 году на форуме в Барселоне. Тогда выиграл личную награду и медаль в эстафете. А сейчас хочу получить как минимум две медали любого калибра, может быть, даже три, причём лучше золотые. В приоритете дистанция 50 метров кролем, без сомнения. Давно мечтаю выиграть её. На данный момент я второй в мировом рейтинге нынешнего сезона. Всего 0,1 секунды отделяет меня от лидера, поэтому думаю, что имею большие шансы стать чемпионом.

Всегда есть какие-то микротравмы — это же спорт. Сейчас особо никаких повреждений нет. На сегодняшний день есть и мотивация, и силы. До 2020 года точно буду выступать, может быть, постараюсь дотянуть до 2024 года. На данный момент я пока не перегорел», — приводит слова Морозова RT.