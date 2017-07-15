Суд снял с Лохте обвинения в даче ложных показаний о вымышленном ограблении

Судебная коллегия Рио-де-Жанейро по уголовным делам сняла с шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Райана Лохте обвинения в даче ложных показаний по поводу якобы имевшего места ограбления на Олимпийских играх 2016 года. За невиновность 32-летнего пловца высказались двое судей из трёх, сообщает Globo.

Напомним, что на Играх в Рио-де-Жанейро Лохте и ещё трое спортсменов из сборной США по плаванию устроили пьяный дебош на бензозаправке, после чего написали заявление в полицию о вымышленном ограблении.