Каноисты Штыль и Мелантьев победили на чемпионате Европы на дистанции 500 м

Россияне Иван Штыль и Виктор Мелантьев победили в соревнованиях каноэ-двоек на 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве. Вторыми стали румыны Леонид Карп и Виктор Михалачи, а замкнули тройку призёров украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м

1. Иван Штыль/Виктор Мелантьев (Россия) — 1.36,264.

2. Леонид Карп/Виктор Михалачи (Румыния) — +1,104.

3. Дмитрий Янчук/Тарас Мищук (Украина) — +2,692.