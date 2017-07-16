Мужская сборная России по регби-7 досрочно выиграла чемпионат Европы

Мужская сборная России в полуфинале четвёртого этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Эксетере оказалась сильнее команды Португалии со счётом 17:12. По сумме результатов всех этапов европейской серии россияне досрочно стали чемпионами Европы. В финале этапа в Эксетере сборная России сыграет с командой Уэльса. Соперники уже встречались на групповом этапе соревнований, россияне выиграли со счётом 17:12.
Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Четвёртый этап. Эксетер, Англия
1/2 финала
Россия — Португалия — 17:12 (5:12).
Результативные действия сборной России: попытки — Давыдов, Рощин, Галиновский; реализация — Рощин.