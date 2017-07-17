Де Грассе, Проценко, Томпсон победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

В Рабате (Марокко) прошёл этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В частности, в беге на 200 м победу одержал канадец Андре де Грассе.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Рабат. Мужчины

200 м

1. Андре де Грассе (Канада) – 20,03.

2. Амер Уэбб (США) – 20,18.

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,22.

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,91.

2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.44,28.

3. Донаван Бразьер (США) – 1.44,62.



3000 м с/п

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.05,12.

2. Джариус Кипчоге Биреч (Кения) – 8.10,91.

3. Амос Кируи (Кения) – 8.12,18.



Прыжки в длину

1. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,35

2. Джэррион Лоусон (США) – 8,33

3. Яхуа Беррабах (Марокко) – 8,14.

Прыжки в высоту

1. Андрей Проценко (Украина) – 2,29.

2. Робби Грабарз (Великобритания) – 2,27.

2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,27.

2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,27.



Прыжки с шестом

1. Павел Войцеховски (Польша) – 5,85.

2. Рафаэль Хольцдеппе (Германия) – 5,70.

3. Петр Лисек (Польша) – 5,70.



Ядро

1. Райан Краузер (США) – 22,47.

2. О’Дэйн Ричардс (Ямайка) – 21,96.

3. Райан Уитинг (США) – 21,26.



Женщины. 100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,87.

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,90.

3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,02.



400 м

1. Шона Миллер-Уибо (Багамские острова) – 49,80.

2. Наташа Гастингс (США) – 50,86.

3. Кванера Хэйс (США) – 51,08.



400 м с/б

1. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,22.

2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,36.

3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 54,92.



1500 м

1. Анжелика Цичока (Польша) – 4.01,93.

2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.02,19.

3. Бренда Мартинес (США) – 4.02,75.



3000 м с/п

1. Геса Краузе (Германия) – 9.18,87.

2. Нора Джеруто (Кения) – 9.20,51.

3. Розелин Чепнгетич (Кения) – 9.20,69.



Тройной прыжок

1. Катерин Ибарген (Колумбия) – 14,51.

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,31.

3. Параскеви Папахристу (Греция) – 14,21.



Копьё

1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 63,73.

2. Мартина Ратей (Словения) – 62,46.

3. Татьяна Холодович (Беларусь) – 62,38.