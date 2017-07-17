Де Грассе, Проценко, Томпсон победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

В Рабате (Марокко) прошёл этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В частности, в беге на 200 м победу одержал канадец Андре де Грассе.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Рабат. Мужчины
200 м
1. Андре де Грассе (Канада) – 20,03.
2. Амер Уэбб (США) – 20,18.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,22.
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,91.
2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.44,28.
3. Донаван Бразьер (США) – 1.44,62.
3000 м с/п
1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.05,12.
2. Джариус Кипчоге Биреч (Кения) – 8.10,91.
3. Амос Кируи (Кения) – 8.12,18.
Прыжки в длину
1. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,35
2. Джэррион Лоусон (США) – 8,33
3. Яхуа Беррабах (Марокко) – 8,14.
Прыжки в высоту
1. Андрей Проценко (Украина) – 2,29.
2. Робби Грабарз (Великобритания) – 2,27.
2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,27.
2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,27.
Прыжки с шестом
1. Павел Войцеховски (Польша) – 5,85.
2. Рафаэль Хольцдеппе (Германия) – 5,70.
3. Петр Лисек (Польша) – 5,70.
Ядро
1. Райан Краузер (США) – 22,47.
2. О’Дэйн Ричардс (Ямайка) – 21,96.
3. Райан Уитинг (США) – 21,26.
Женщины. 100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,87.
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,90.
3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,02.
400 м
1. Шона Миллер-Уибо (Багамские острова) – 49,80.
2. Наташа Гастингс (США) – 50,86.
3. Кванера Хэйс (США) – 51,08.
400 м с/б
1. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,22.
2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 54,36.
3. Эйлид Дойл (Великобритания) – 54,92.
1500 м
1. Анжелика Цичока (Польша) – 4.01,93.
2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.02,19.
3. Бренда Мартинес (США) – 4.02,75.
3000 м с/п
1. Геса Краузе (Германия) – 9.18,87.
2. Нора Джеруто (Кения) – 9.20,51.
3. Розелин Чепнгетич (Кения) – 9.20,69.
Тройной прыжок
1. Катерин Ибарген (Колумбия) – 14,51.
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,31.
3. Параскеви Папахристу (Греция) – 14,21.
Копьё
1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 63,73.
2. Мартина Ратей (Словения) – 62,46.
3. Татьяна Холодович (Беларусь) – 62,38.