Тихонов объяснил, почему забрал подаренную икону из храма

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал скандальную ситуацию с возвращением иконы, которую он в 2012 году подарил храму села Уйское. Группа храма в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что Тихонов, будучи в нетрезвом состоянии, оскорбил настоятеля и попытался ударить девочку, которая фотографировала его, пока он покидал храм вместе с иконой.

«Часто бываю на своей родине и захожу в церковь. Икону, которую я им дарил, не видел на стенах. Спросил как-то у настоятеля про неё. Он со злым видом ушёл за алтарь. Там где-то лежит икона. Я спрашиваю: «Почему она не на видном месте?» Он молчит.

Когда заходишь в церковь, тебя приветствуют добрым взглядом, словом. Тут это всё отсутствует абсолютно. Я сказал главе села: не хочу, чтобы икона куда-нибудь исчезла, пока этот человек в церкви. Либо икона стоит на видном месте, либо я её забираю. Такие иконы часто продают. Вот он и не показывал её нигде, чтобы она подзабылась. Тихонов стареет, а икону можно пристроить. Но это мои домыслы. Наверняка икона скрывалась с каким-то умыслом. Дороже неё там нет.



Это моя собственность, я её покупал за серьёзные деньги. Если бы не я, она ушла бы за границу куда-нибудь.

В тот день в церкви меня снимали девочка и жена настоятеля. Если я в чём-то не прав, то попросите у них фильм — они же снимал с двух камер! Они же этого не показывают. Скандалить я не стал и подписал договор. Со мной был мой одноклассник, он выносил икону. На выходе нас снимала девочка. Я подошёл к ней, дернул за ремешок фотоаппарата. Я не бил её. Отхожу в сторону, тут сзади налетает мужик и хватает меня за шею и начинает бить ногами и руками. Мы бежим к машине, они за нами. Послушник схватил меня за волосы. У меня шевелюра хорошая, я уж думал, скальп снимет. Сейчас еду на рентген, всю ночь не мог уснуть.

Вместо этой иконы я через главу села передал храмовую икону всех святых. Я им ещё четыре иконы дарил.

Говорят, Тихонов был пьяный — даже тут совести нет! Меня никто никогда и нигде не видел пьяным. Я из самолёта не вылезаю, а мне 71-й год. И чтобы на родной земле оболгать и избить — я этого не прощу!» — цитирует Тихонова «Комсомольская правда».