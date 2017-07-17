Минибаев и Бондарь взяли серебро ЧМ в синхронных прыжках с трамплина

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь, который до осени 2015 года выступал за сборную Украины, завоевали серебряные медали проходящего в Будапеште чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Они набрали 458,55 балла.



Чемпионами в этой дисциплине стали китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (498,48), а третье место заняли немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (440,82).



Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля. В активе России победы синхронистки Светланы Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александры Пацкевич — в технической программе дуэтов, Ильи Захарова и Евгения Кузнецова — в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина, а также серебро Надежды Бажиной в прыжках с метрового трамплина и бронза Бажиной в паре с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.