Тренер мужской сборной России по водному поло: в группе нужно попасть в тройку

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Будапеште и о стоящих перед ней задачах.



«Мы провели плодотворный сбор в Черногории, где сыграли с сильными командами. Затем выступили на домашнем суперфинале Мировой лиги в подмосковной Рузе, проверили силы на турнире шести наций на Сицилии и завершили подготовку трёхдневным сбором в венгерском Кечкемете, после чего 14 июля прибыли в Будапешт.



Удалось ли привлечь всех игроков, которых хотелось видеть в сборной? В принципе да. К сожалению, травмировался основной вратарь – опытный Виктор Иванов. А так, все ребята, которых мы планировали взять в команду, здесь. В нашем составе вратари Корнеев и Стаценко, центральные нападающие Лисунов и Деревянкин, защитники Васильев, Сучков, Меркулов, подвижные нападающие Холод, Нагаев, Лазарев, Шепелев, Бугайчук и Ашаев.



Какие задачи поставило передо мной руководство федерации? Разговора об Олимпиаде не было, это ещё далеко. Но, естественно, мы держим её в уме, поэтому команда у нас – одна из самых молодых на чемпионате мира. К 2020 году она должна подойти обученной, сыгранной и опытной. Уже есть на подходе и ребята из молодёжной сборной. Мы рассматриваем пять-шесть кандидатов, которые должны тренироваться с национальной сборной и создавать конкуренцию нынешнему составу.



На групповом этапе этого чемпионата мира нам необходимо попасть в тройку, которая выйдет в плей-офф. Если мы займём последнее место в группе, то будем бороться лишь за места с 12-го по 16-е, то есть останемся на том же уровне, что и два года назад, когда в Казани стали 14-ми. Это, конечно, нас не устроит», — сказал Евстигнеев в интервью агентству «Весь спорт».