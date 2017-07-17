Тихонов: после нападения у меня зафиксировано повреждение шейных позвонков

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ещё раз прокомментировал скандальную ситуацию с возвращением иконы из храма села Уйское.



«Хотел бы окончательно и полностью прояснить, почему решил забрать свою икону из церкви в Уйском, так как в прессе появилось много противоречивой и откровенно лживой информации, распространяемой семьёй настоятеля.



Пять лет назад я привёз в своё родное село икону 1892 года святого князя Александра Невского, которую выкупил специально для церкви, так как она могла уйти за рубеж. Кроме того, я выкупил икону всех святых, которая сейчас находится в церкви. Я попрошу своих селян забрать её до тех пор, пока во главе находится настоятель Павел. Он со своей семьёй, по сути, приватизировал церковь. Пять лет я постоянно, несколько раз бывал в церкви и спрашивал: „Где икона?“



Он её где-то прятал, потом выносил и показывал и обратно уносил. Икона такого порядка единственная в храме. Она должна быть на видном месте. Позавчера, когда это случилось, она лежала на специальной подставке перед алтарём. Я подписал акт приёмки-передачи, потому что в ином случае просто не забрал бы эту икону. Пять лет назад я принёс её безо всяких документов и просто хотел, чтобы она была в церкви на видном месте, но все пять лет он её где-то прятал. Трудно сказать, какая была бы её дальнейшая судьба, если бы я её не забрал.

Что ещё подвигло меня на этот шаг? Жалуются селяне, что не могут крестить ребёнка. Павлу всё время не до этого. Чем он занимается, может, какую секту организовал, непонятно. Один вопиющий случай произошёл, когда хоронили Виктора Ивановича Зудова, заслуженного человека, уроженца села Уйское. Казаки принесли его на своих плечах к церкви, поставили, долго ждали, а этот, так называемый, батюшка даже не вышел к казакам.



Позавчера я подписал этот акт, начался шум. Мой одноклассник Иван Черепанов забрал икону. Я сказал: «Не надо шуметь. Икона никуда не уйдёт. Она является моей собственностью, и я вправе ей распорядиться». Я передал через главу Уйского района ещё одну икону всех святых. Не буду называть её цену, но она также стоит в церкви, в строительстве которой я участвовал. При входе в церковь нас жена пыталась снимать на телефон, на улице снимает дочь. Я давно не видел таких озлобленных женских лиц.



На выходе я сказал, что как только поменяют настоятеля, который ненавидит людей и не может быть церковным служителем, я буду готов вернуть икону. Это катастрофа, если в церкви не могут ни покрестить, ни отпеть. На выходе дочь продолжает снимать. Я подошёл, взял её за ремешок камеры и попросил прекратить. Они уже насочиняли, что я якобы её ударил, что якобы был пьян. У них же есть запись с камер, так пусть покажут её народу? Но они этого никогда не сделают, потому что тогда будут опровергнуты их же слова. Жители села это также понимают.



Сегодня я прошёл обследование, зафиксировал повреждение шейных позвонков и предъявлю все претензии. На выходе на меня напали сзади, схватили за волосы так, что думал, снимут скальп. Думаю, что этот человек не имеет права быть настоятелем храма. После того, как туда будет назначен новый нормальный настоятель, я также передам церкви крест, который выкупил. Нужен такой настоятель, к которому тянулись бы прихожане, тянулась бы молодёжь, а молодёжь туда вообще не ходит. Ходит только узкий круг лиц, который и устроил этот скандал и враньё в прессе. Это я говорю, как офицер, сын казачества и этой земли.



По словам жителей села, церковь большую часть времени закрыта, а настоятель ничем не занимается, кроме своего дома. Может он уже хотел в храме поставить кровать и жить там с семьёй? Они продолжают врать и распространять лживую информацию у себя в соцсетях. Церковь должна служить всем селянам и всему району, а не интересам одной семьи. Людям даже негде посвятить куличи. Поэтому я буду добиваться того, чтобы с Павла сняли рясу и с лопатой отправили на целину. Таких священнослужителей не должно быть в православных храмах, тем более в станице с такой историей. Когда-то её пытался штурмовать Емельян Пугачев с целым войском, а обороняли её чуть больше 300 человек, но ничего не смог сделать. Обошёл крепость и ушёл. Поэтому я горжусь нашей историей, горжусь, что школа и лыжная база в селе носят моё имя. Сейчас там строится хоккейная коробка, а я договариваюсь, чтобы были приобретены коньки для детей.



Я готов пройти тест на детекторе лжи вместе с Павлом, его женой, дочерью и всеми участниками этого нелицеприятного случая. Сейчас будет заведено уголовное дело, и будем разбираться. Сам Павел орал, как уличный бандит: «Хочешь, я тебе по печени засажу!» После чего на меня напали его прислужники, но мы не давали никакого повода, кроме того, что забрали свою собственность. Я готов повторить всё сказанное и на детекторе лжи, а вот они пусть думаю. В святом месте так себя не ведут», — написал Тихонов на своём официальном сайте.