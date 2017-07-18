Вертман выиграл золото ЧМ в плавании на открытой воде на 10 км, Дратцев — 8-й

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Олимпийский чемпион голландец Ферри Вертман завоевал золото в плавании на открытой воде на 10 км. Лучший из россиян, Евгений Дратцев, стал восьмым.



Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Плавание на открытой воде

Мужчины. 10 км

1. Ферри Вертман (Нидерланды) – 1:51.58,5.

2. Джордан Вилимовски (США) – 1:51.58,6.

3. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 1:51.59,3…

8. Евгений Дратцев (Россия) – 1:52.10,2…

18. Кирилл Абросимов (Россия) — 1:52.33,2.