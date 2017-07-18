ВФЛА: IAAF закрыла приём заявок на участие в ЧМ-2017 в нейтральном статусе

14 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций направила во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) официальное уведомление о том, что приём индивидуальных заявок на получение нейтрального статуса для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике—2017 в Лондоне закрыт, сообщает официальный сайт ВФЛА.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Лондоне 4-13 августа 2017 года. Это первый чемпионат мира в Великобритании и 11-й в Европе. Всего будет разыграно 47 комплектов медалей.