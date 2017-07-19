Сборные РФ победили в командном спринте на юниорском ЧЕ по велотреку

Мужская и женская сборные России победили в командном спринте на юниорском чемпионате Европы по велотреку в Португалии.

В мужском финале россияне Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов установили новый мировой рекорд – 44,460 секунды. Серебряными призёрами стали поляки, бронзовыми — немцы.

В женском финале золото завоевали Полина Ващенко и Яна Тищенко. Вторыми стали немки, третьими — британки.

Россиянин Максим Пискунов завоевал бронзу в гонке на выбывание среди спортсменов не старше 23 лет.