Россияне — пятые в мужской эстафете на ЧЕ по современному пятиборью в Минске

Сборная Чехии победила в мужской эстафете на чемпионате Европы по спортивному пятиборью в Минске. Серебряные награды завоевали представители Франции, а замкнули тройку призёров немецкие пятиборцы. Россияне Илья Фролов и Александр Савкин показали пятый результат.
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Мужчины. Эстафета
1. Чехия (Ондржей Поливка, Мартин Билко) — 1485 баллов.
2. Франция (Александр Энрар, Симон Кассе) — 1482 .
3. Германия (Патрик Дог, Марвин Фали Дог) — 1481...
5. Россия (Илья Фролов, Александр Савкин) — 1474.