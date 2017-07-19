Карнаух: будем доказывать, что и мы на многое способны

Вратарь женской сборной России по водному поло Анна Карнаух оценила шансы своей команды на удачное выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Мы всегда хотим выиграть медаль, думаем побороться и за золото. А после Рио-де-Жанейро ожидания стали больше скорее у болельщиков. Мы же понимаем, что есть примерно восемь равных команд. Тут уже действует закон: кому больше повезёт, кто лучше готов психологически. Но будем доказывать, что и мы на многое способны», — приводит слова Карнаух «Российская газета».