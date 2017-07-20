Тедеев: Рамонов и Гедуев в этом году будут отдыхать

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что олимпийский чемпион 2016 года Сослан Рамонов и серебряный призёр Игр в Рио-де-Жанейро Аниуар Гедуев из-за операций пропустят предстоящий чемпионат мира в Париже. Соревнования пройдут 21-26 августа.



«Сослан Рамонов и Аниуар Гедуев в этом году будут отдыхать. Потому что они перенесли операции на мениске и ещё полностью не восстановились, оба только недавно начали тренироваться. Такая же ситуация и с Анзором Болтукаевым. Он тоже перенёс операцию, восстанавливается и, так же как и Рамонов с Гедуевым, будет готовиться к следующему сезону.



Сейчас у нас проходит второй тренировочный сбор в Кисловодске перед чемпионатом мира, который завершится 10 августа. А заключительный этап подготовки позднее пройдёт на базе „Юг-Спорт“ в Сочи, на котором и будет объявлен состав команды», — цитирует Тедеева «Р-Спорт».