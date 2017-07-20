Россияне стали 10-ми в командных соревнованиях в плавании на открытой воде на ЧМ

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В смешанных командных соревнованиях в плавании на открытой воде на 5 км победили французы. Россияне Сергей Большаков, Кирилл Абросимов, Дарья Кулик, Мария Новикова заняли 10-е место.



Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Плавание на открытой воде

Командные соревнования. 5 км

1. Франция – 54.05,9.

2. США – 54.18,1.

3. Италия – 54.31,0…

10. Россия (Сергей Большаков, Кирилл Абросимов, Дарья Кулик, Мария Новикова) – 55.55,1.