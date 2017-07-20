Ильиных и Полякова вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в полуфинал соревнований в прыжках в воду с трёхметрового трамплина.

В квалификации Ильиных продемонстрировала четвёртый результат (317,85), Полякова – 11-й (288,75). Лучшей в отборочных соревнованиях стала представительница Китая Ши Тинмао (353,30).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля. Всего за 16 дней соревнований будут разыграны 75 комплектов медалей.