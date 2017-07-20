Белофастов: на матч голландок и венгерок в бассейн не поедем

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов поделился впечатлениями от победы своей команды над сборной Казахстана со счётом 15:6 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«В ничего уже не значащей в турнирном раскладе встрече со сборной Казахстана мы дали больше игрового времени молодёжи. Гречанки выиграли у австралиек и отправили нас на третье место в группе. Вечером в игре Нидерландов и Венгрии решится, кто же будет нашим соперником в 1/8 финала. На этот матч в бассейн мы не поедем, останемся в гостинице – на большом экране удобнее смотреть», — приводит слова Белофастова агентство «Весь спорт».