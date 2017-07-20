Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 7-го дня

В Будапеште завершились соревнования в рамках седьмого дня чемпионата мира по водным видам спорта. Сборная России завоевала золотую медаль в произвольной программе среди синхронисток усилиями Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич, а бронзу принёс прыгун с трёхметрового трамплина Илья Захаров.
В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте располагается Россия.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Общекомандный медальный зачёт. После 7-го дня
1. Китай — 13 медалей (6 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая).
2. Россия — 11 (6, 3, 2).
3. Франция — 6 (4, 1, 1).