Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 7-го дня

20 июля 2017, четверг. 21:35. Другие

В Будапеште завершились соревнования в рамках седьмого дня чемпионата мира по водным видам спорта. Сборная России завоевала золотую медаль в произвольной программе среди синхронисток усилиями Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич, а бронзу принёс прыгун с трёхметрового трамплина Илья Захаров.

В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте располагается Россия.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Общекомандный медальный зачёт. После 7-го дня

1. Китай — 13 медалей (6 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая).
2. Россия — 11 (6, 3, 2).
3. Франция — 6 (4, 1, 1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александра Пацкевич Илья Захаров Светлана Колесниченко
Новости. Другие
20 июля 2017, четверг
22:02 Захаров: если бы удался прыжок с коэффициентом 3,9, на выходе могло быть золото
21:42 Бутов: раз не все заявки одобрены, значит не все спортсмены отвечают критериям
21:35 Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 7-го дня
21:22 Все четыре россиянки вышли в финал ЧЕ по современному пятиборью в Минске
21:09 Гандболистки «Ростова-Дон-2» спасли утопающего глухонемого на сборе в Кучугурах
20:43 Захаров — бронзовый призёр ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
20:34 Рапиристы Арсланов, Черемисинов и Жеребченко преодолели квалификацию ЧМ
20:12 Бронзовый призёр Игр-2016 в беге на 110 м с/б Баску пропустит ЧМ в Лондоне
20:05 Тренер де Грасса: Андре выкинули с этапа в Монако из-за участия Болта
19:23 Баргиль выиграл 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
19:14 Латвийский пауэрлифтер Мартулев дисквалифицирован на 4 года за мельдоний
18:52 Ласицкене: не думаю о мировом рекорде
18:18 Прокофьева: не имеет значения, с кем сборной России играть в плей-офф
18:09 Ильиных и Полякова вышли в финал ЧМ в прыжках с трёхметрового трамплина
17:49 М. Фуркад: нужно быть креативным, чтобы адаптироваться к недостатку снега
17:32 Болельщика не пустили на стадион ЧМ в Будапеште из-за символики СССР
17:15 Белофастов: на матч голландок и венгерок в бассейн не поедем
17:13 Мартынюк, Гудкова, Башта, Большакова, Позднякова прошли квалификацию на ЧМ
16:46 65,8% фанатов поддерживают каминг-аут геев в NFL
15:57 Литвинов: было тяжело сохранять струну натянутой без цели в голове
15:21 14 пилотов выступят на этапе ЧМ по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани
15:03 Пацкевич: сохранится ли наш дуэт с Колесниченко? Не уверена
14:57 Карякин: Путин мгновенно схватывает, какие проблемы есть у нас в шахматах
14:40 Колесниченко: никаких гонок за титулами у нас с Ищенко нет
14:38 Щебелин победил на втором этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
14:12 Российские ватерполистки победили сборную Казахстана и вышли в плей-офф ЧМ
13:43 Ильиных и Полякова вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
13:32 ВФЛА 20 июля отправит заявки на участие в ЧМ четырёх допущенных IAAF атлетов РФ
13:18 Синхронистки Колесниченко и Пацкевич выиграли золото ЧМ в произвольной программе
13:10 Филатов: Россия гордится тем, что является лидером шахматного движения
12:15 Россияне стали 10-ми в командных соревнованиях в плавании на открытой воде на ЧМ
12:13 Смердова победила в ходьбе на 10 км на юниорском ЧЕ в Гроссето
11:34 Стал известен состав сборной РФ на юношеский ЧЕ по спортивной борьбе
11:30 IAAF допустила Литвинова и ещё 7 атлетов РФ к стартам под нейтральным флагом
11:07 Тедеев: Рамонов и Гедуев в этом году будут отдыхать
10:36 Стартовал турнир Russian Open 2017 по бадминтону, проходящий по новым правилам
10:07 Путин: синхронистки РФ техническую программу выполнили безукоризненно
09:58 Велогонщица Кретти выведена из состояния искусственной комы
09:53 Сборная России — вторая в общекомандном зачёте на ЧМ по водным видам спорта
09:36 Перчук выиграл золото в гите на юниорском ЧЕ по велоспорту на треке
09:28 Леменкова идёт 14-й на юношеском ЧМ по парусному спорту в классе Т293 PLUS
02:51 Фрум: сейчас я нахожусь в лучшей форме, чем во время этапов в Пиренеях
02:00 Кинг: будет неловко, но я готова к встрече с Ефимовой
00:26 Крамник сыграл вничью с Нисипяну в четвёртом туре турнира в Дортмунде
19 июля 2017, среда
23:28 Россиянки победили в квалификации произвольной программы групп на ЧМ
Все новости RSS
Партнерский контент
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017