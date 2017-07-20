Захаров: если бы удался прыжок с коэффициентом 3,9, на выходе могло быть золото

Россиянин Илья Захаров поделился впечатлениями от завоевания бронзовой награды в индивидуальных соревнованиях прыгунов с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Последняя попытка была самой важной. Я понимал, что есть прекрасный шанс попасть в призовую тройку – и нужно сделать прыжок максимально качественно. Немного расстроился, потому что хотел набрать больше 100 баллов, но почти 97 – тоже неплохо. Британец Джек Лафер мог догнать меня, если бы сделал свою попытку на 9,5-9,7 балла. Но у него не получилось.

Если бы у меня хорошо получился прыжок с коэффициентом 3,9, скорее всего, на выходе было бы серебро, а, может, и золото. Но я очень рад, что есть бронза с помарками. Значит, есть, в чём добавлять. И я знаю, что именно. Программа-максимум на этот чемпионат мира да и, наверное, на весь год – выполнена. Хотел уехать из Будапешта чемпионом мира, и я это делаю – покидаю столицу Венгрии с золотой и бронзовой наградами. Сейчас пару неделек отдохну, а потом опять на сборы – ещё предстоит Универсиада в Тайбэе", — приводит слова Захарова агентство «Весь спорт».