О. Джей Симпсон досрочно выйдет на свободу, отсидев в тюрьме 9 лет

Знаменитый бывший игрок в американский футбол О. Джей Симпсон, приговорённый к 33 годам тюрьмы, досрочно вышел на свободу, проведя за решёткой лишь 9 лет, сообщает Chicago Sun Times.

В 1995 году он подозревался в убийстве своей жены и её любовника, но был оправдан. 12 лет спустя Симпсон был арестован по подозрению в вооружённом ограблении и похищении людей. В 2008 году суд признал его виновным.

В 2013 году комиссия по УДО штата Невада частично удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего спортсмена, которое и были реализовано накануне.

В 1985 году Симпсон был введён в Зал славы профессионального американского футбола.