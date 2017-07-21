Смирнов выиграл золото в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по велотреку

Россиянин Иван Смирнов выиграл золото в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке в Португалии. Серебряным призёром стал ирландец Ксено Янг, бронзовым – представитель Великобритании Райс Бриттон.

В соревнованиях девушек россиянка Мария Новолодская заняла второе место. Победу одержала итальянка Летиция Патерностер, третьей стала голландка Милен де Зоте.

Россиянин Александр Васюхно победил в гите среди спортсменов не старше 23 лет (1.01,345). Вторым стал британец Джозеф Труман (1.01,830), третьим – голландец Сэм Лигтли (1.02,045).