Рапиристки Дериглазова и Трипапина вышли в 1/8 финала чемпионата мира

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В 1/8 финала личного турнира рапиристок вышли россиянки Инна Дериглазова и Светлана Трипапина. Олимпийская чемпионка победила венгерку Фанни Кресс – 15:14, а Трипапина одолела Амиту Бертир из Сингапура – 15:10.

Марта Мартьянова уступила Анне Личбинской из Польши – 12:13, Аделина Загидуллина – ещё одной представительнице Польши Юлии Вальчик – 13:14.

В 1/8 финала Дериглазова сразится с Личбинской, а Трипапина – с итальянкой Арианной Эрриго.