Нападающий мини-футбольного «Динамо» Сирило перешёл в КПРФ

37-летний Сирило, имеющий бразильское и российское гражданство, в новом сезоне Суперлиги по мини-футболу будет выступать за московский КПРФ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Сирило – один из самых титулованных футболистов российского чемпионата. До переезда в Европу он успел выиграть первенство Бразилии вместе с «Ульброй». Первой российской командой Сирило был «Спартак», где он оказался в сезоне-2003/04 и сразу же был признан лучшим игроком чемпионата. В 2004 году Сирило перешёл в «Динамо» и вместе с бело-голубыми собрал внушительную коллекцию наград: девять титулов чемпиона России, столько же Кубков страны, Кубок УЕФА (2007). В сезоне-2009/10 нападающий стал лучшим бомбардиром Суперлиги (26 голов в 21 матче). В последние годы Сирило выводил подмосковное «Динамо» на площадку с капитанской повязкой.



С 2006 по 2014 год Сирило выступал за сборную России, в составе которой завоевал две серебряные и одну бронзовую медали чемпионата Европы.