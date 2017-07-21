Саблист Ибрагимов проиграл в полуфинале ЧМ, став бронзовым призёром турнира

В Лейпциге (Германия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В личном турнире саблистов сегодня, 21 июля, завершились полуфинальные поединки. Российский саблист Камиль Ибрагимов не смог пробиться в финал, уступив южнокорейцу Бонгилу Гу со счётом 10:15. Таким образом, россиянин завоевал бронзовую медаль чемпионата.



Напомним, что в 1/16 финала Ибрагимов победил Лам Хин Чуна из Гонконга (15:4), в 1/8 оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона, представителя Венгрии Арона Силадьи (15:12), а в четвертьфинале победил южнокорейца Сангука О (15:10).