Егорян, Позднякова и Большакова с побед стартовали в основной сетке ЧМ

В Лейпциге (Германия) стартовали индивидуальные соревнования саблисток в рамках чемпионата мира по фехтованию. В 1/32 финала побед добились три россиянки из четырёх.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян победила канадку Мэдисон Тургуд со счётом 15:5, Софья Позднякова уверенно взяла верх над румынкой Бьянкой Паской – 15:6, Валерия Большакова одолела гречанку Теодору Гкунтуру, а Анна Башта уступила польке Богне Юзвяк – 10:15.



За выход в 1/8 финала Ягорян поспорит с испанкой Люсией Мартин-Португеш, Позднякова – с американкой Дагмарой Возняк, а Большакова – с италяьнкой Ирэн Веччи.