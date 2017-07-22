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Егорян, Позднякова и Большакова с побед стартовали в основной сетке ЧМ

22 июля 2017, суббота. 11:36. Другие

В Лейпциге (Германия) стартовали индивидуальные соревнования саблисток в рамках чемпионата мира по фехтованию. В 1/32 финала побед добились три россиянки из четырёх.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян победила канадку Мэдисон Тургуд со счётом 15:5, Софья Позднякова уверенно взяла верх над румынкой Бьянкой Паской – 15:6, Валерия Большакова одолела гречанку Теодору Гкунтуру, а Анна Башта уступила польке Богне Юзвяк – 10:15.

За выход в 1/8 финала Ягорян поспорит с испанкой Люсией Мартин-Португеш, Позднякова – с американкой Дагмарой Возняк, а Большакова – с италяьнкой Ирэн Веччи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Яна Егорян
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