Боднар выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Фрум остался лидером общего зачёта

Польский велогонщик Мачей Боднар из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 20-го этапа многодневки «Тур де Франс». Британец Крис Фрум из Sky занял третье место в индивидуальной гонке с раздельным стартом и сохранил лидерство в генеральной классификации перед заключительным этапом.



Велоспорт. «Тур де Франс». 20-й этап. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Марсель. 22,5 км

1. Мачей Боднар (Польша, Bora-Hansgrohe) – 28.15.

2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – +0.01.

3. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – +0.06.



Генеральная классификация

1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) – 83:55.16.

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – +0.54.

3. Роман Барде (Франция, AG2R) – +2.20.