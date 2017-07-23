Данченко: это план по свержению нас с лидерских позиций, но только хрен им!

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала решение Международной федерации плавания о переименовании её вида спорта в артистическое плавание.

«Я думаю, что это план по свержению нас с лидерских позиций! Но только хрен им, русские не сдаются!» — написала Данченко на своей странице в сети «Фейсбук».

Синхронное плавание переименовано в артистическое

Напомним, что с инициативой о переименовании вида спорта выступил Международный олимпийский комитет. Соответствующее предложение выдвинуло бюро Международной федерации плавания, которое и было одобрено на конгрессе FINA в Будапеште.