Белофастов: голландки написали протест на судейство. Постеснялись бы!

Тренер сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал победу своей команды над голландками со счётом 11:10 в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Это чемпионат мира, это эмоции, это судейские ошибки. Представители сборной Нидерландов написали протест. Постеснялись бы! Соотношение удалений 14:8 в их пользу. Надо понимать, что в 1/8 финала мы играли с олимпийским чемпионом 2008 года – командой, которая хоть и не попала на Игры в Рио-де-Жанейро, но является вице-чемпионом Европы 2016 года. Голландки уже на протяжении многих лет играют в этом составе. Мы понимали, что нас ждёт.

Нужно отметить действия главного тренера нашей команды Александра Владимировича Гайдукова, который очень грамотно составил план на матч. А также блестящую игру наших лидеров. Мы смотрели, анализировали матчи и сделали вывод, что, когда наши лидеры играют всю мощь, нам не страшен никакой соперник», — приводит слова Белофастова агентство «Весь спорт».