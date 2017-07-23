Пригода вышел в финал на 100 м брассом, Ефимова стала 14-й в комплексе на 200 м

В 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште (Венгрия), россиянин Кирилл Пригода вышел в финал в плавании на 100 м брассом с восьмым временем и рекордом России – 59,24 секунды. Всеволод Занько показал 13-е время (59,76). Победителем полуфиналов стал британец Адам Пити (57,75).



На дистанции 200 м комплексом трёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала 14-й (2.12,88) и соответственно не попала в финал. Лучшее время в полуфиналах показала венгерка Катинка Хошу (2.07,14). Отметим, что для Ефимовой эта дистанция не является профильной.