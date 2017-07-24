Сёбю победил на пятом этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

23 июля в Тюмени завершился пятый, самый короткий этап ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Победу одержал датчанин Аске Сёбю, на колесо обошедший своего соотечественника Микаэля Кнудсена.

Лидеры общего зачёта — россиянин Алексей Щебелин, немец Пьер Бишофф и ещё один датчанин Петер Сандхольт отстали почти на две минуты.

В женском зачёте последняя остававшаяся участница Шангрила Рендон из Филиппин в третий раз сошла с дистанции и дальше будет участвовать в гонке вне зачёта.

Шестой этап – 614 км до Омска, куда пелотон прибудет утром 25 июля.