Довгалюк и Красных вышли в полуфинал ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Два россиянина пробилась в полуфинал соревнований в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. В квалификации Михаил Довгалюк занял третье место (1.46,47), Александр Красных – пятое (1.46,51).

Лучшим в отборочном заплыве стал трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира представитель Китая Сунь Ян (1.45,78). Накануне он выиграл золото на дистанции вдвое длиннее.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.