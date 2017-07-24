Шипулин: один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что намерен пропустить 1-2 этапа Кубка мира перед зимними Играми 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля.

«Предварительно один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим, потому что самый главный старт – это всё-таки Олимпийские игры. Пока неясно. Загадывать не будем, посмотрим на своё самочувствие, состояние, стоит ли себя поберечь или, наоборот, разбегаться.

В подготовке больше внимания стало уделяться работе над ошибками, потому что здесь результат складывается из мелких деталей, которые мы раньше не замечали.

Сейчас понимаем, что конкуренция в спорте очень высока и, чтобы опередить соперника, надо быть в чем-то лучше его. Поэтому постоянно стараемся найти свои ошибки, корректировать технику, стрельбу. Понимаем, что в прошлом году были какие-то не очень хорошие гонки. Стараемся выяснить почему и не просто выяснить, но и сделать так, чтобы этих ошибок больше не повторилось", — цитирует Шипулина «РИА Новости».