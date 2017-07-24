Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шипулин: один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим

24 июля 2017, понедельник. 14:43. Другие

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что намерен пропустить 1-2 этапа Кубка мира перед зимними Играми 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля.

«Предварительно один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим, потому что самый главный старт – это всё-таки Олимпийские игры. Пока неясно. Загадывать не будем, посмотрим на своё самочувствие, состояние, стоит ли себя поберечь или, наоборот, разбегаться.

В подготовке больше внимания стало уделяться работе над ошибками, потому что здесь результат складывается из мелких деталей, которые мы раньше не замечали.

Сейчас понимаем, что конкуренция в спорте очень высока и, чтобы опередить соперника, надо быть в чем-то лучше его. Поэтому постоянно стараемся найти свои ошибки, корректировать технику, стрельбу. Понимаем, что в прошлом году были какие-то не очень хорошие гонки. Стараемся выяснить почему и не просто выяснить, но и сделать так, чтобы этих ошибок больше не повторилось", — цитирует Шипулина «РИА Новости».

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Антон Шипулин ОИ-2018
Новости. Другие
24 июля 2017, понедельник
14:47 Рапиристки РФ вышли в полуфинал ЧМ, саблисты проиграли американцам
14:43 Шипулин: один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим
14:22 Сердуков выиграл 3-й этап серии «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома»
13:52 Шёстрём в эстафете на ЧМ проплыла быстрее мирового рекорда на 100 м кролем
13:31 Российские саблисты вышли в четверьфинал чемпионата мира в Германии
12:06 Довгалюк и Красных вышли в полуфинал ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем
11:43 Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 м из положения лёжа
11:41 Ефимова со вторым результатом вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м брассом
11:28 Сёбю победил на пятом этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
11:22 Шпажистка Гудкова: после боя с Колобовой я поняла, что назад пути нет
11:19 Рапирист Жеребченко: я боялся мечтать о победе на чемпионате мира
11:17 Фесикова, Устинова, Тарасевич, Колесников — в полуфинале ЧМ на 100 м на спине
11:05 Сборная РФ по гребле завоевала две медали на молодёжном ЧМ в Пловдиве
11:03 Лисунов: знали, что в концовке испанцы рассыпаются, и сумели использовать это
10:35 Сборная РФ стала 2-й в медальном зачёте молодёжного и юниорского ЧЕ по велотреку
10:30 Д. Полянский стал вторым на этапе КМ по триатлону в Венгрии, Прасолов — третьим
10:23 Фрум поднялся на 6-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 22-й
10:00 Евстигнеев: в четвертьфинале ЧМ венгры будут нервничать, а мы нет
09:57 РФ взяла 5 золотых медалей на ЧЕ по настольному теннису среди юниоров и кадетов
09:56 Мамедов: в сборной РФ по фехтованию одни лидеры ушли, другие взяли бремя на себя
09:53 Насибуллин: победы на чемпионате мира от Жеребченко не ждал никто
09:52 Команда «Повелитель паруса – Азия» выиграла 5-й этап Национальной парусной лиги
09:47 Российские гандболисты сыграли вничью с командой Туниса на молодёжном ЧМ
08:12 Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров
03:07 Велогонщик Готье сделал предложение своей девушке во время гонки «Тур де Франс»
02:22 Российские «пляжники» победили французов на международном турнире Мундиалито
02:08 Войташек выиграл шахматный турнир в Германии, Федосеев стал 2-м, Крамник — 4-м
01:38 Девятовский: уход Скворцовой с награждения — естественный патриотический порыв
01:18 Мужская сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал ЧМ, победив Испанию
23 июля 2017, воскресенье
23:35 Мужская сборная России по пятиборью заняла 2-е место в командном турнире на ЧЕ
21:36 Рапирист Жеребченко — чемпион мира по фехтованию
21:09 Шпажистка Гудкова стала чемпионкой мира, победив в финале Нелип
20:58 Фрум в 4-й раз за 5 лет победил на «Тур де Франс», Груневеген выиграл 21-й этап
20:42 Рапирист Жеребченко пробился в финал ЧМ по фехтованию
20:37 Лесун стал пятикратным чемпионом Европы в современном пятиборье
20:26 Мужская сборная России — 4-я в эстафете кролем на ЧМ, США стали чемпионами
20:11 Пригода вышел в финал на 100 м брассом, Ефимова стала 14-й в комплексе на 200 м
20:03 Шпажистка Гудкова пробилась в финал ЧМ по фехтованию
19:53 Седов не смог пробиться в финал плавания на 50 м баттерфляем на ЧМ
19:31 Попова стала 8-й на 400 м кролем на ЧМ, Ледеки — десятикратная чемпионка мира
19:07 Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал ЧМ по фехтованию
18:30 Шпажистка Гудкова стала полуфиналисткой ЧМ по фехтованию, Логунова проиграла
18:17 Женская сборная России победила на первом ЧЕ по пляжному регби
17:51 Рапирист Жеребченко стал четвертьфиналистом ЧМ по фехтованию
17:02 Шпажистки Гудкова, Колобова и Логунова вышли в четвертьфинал ЧМ по фехтованию
Все новости RSS
Партнерский контент
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017