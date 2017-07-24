Российские ватерполистки одолели итальянок и вышли в полуфинал ЧМ в Венгрии

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В четвертьфинале соревнований женская сборная России по водному поло обыграла команду Италии со счётом 9:8.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло. Женщины

Плей-офф. Четвертьфинал

Италия — Россия — 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2).

За выход в финал чемпионата мира женская сборная России, являющаяся бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года, поспорит с победителем противостояния США — Австралия. Полуфинал состоится 26 июля.