Карякин и Карлсен примут участие в Кубке мира по шахматам в Тбилиси

Со 2 по 27 сентября 2017 года в столице Грузии пройдёт Кубок мира. Официальный сайт ФИДЕ опубликовал списки 128 игроков, включая чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, которые подтвердили свое участие, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

Кубок мира проходит по нокаут-системе: в случае равного счёта в двух классических партиях соперников ждёт тай-брейк: рапид, блиц и, при необходимости, «армагеддон». В финале проводятся 4 классические партии. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путёвки в турнир претендентов 2018 года. На старт впервые в истории проведения Кубков мира выйдет действующий чемпион мира, что стало большим сюрпризом для организаторов.

В Кубке мира примут участие российские шахматисты Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Владимир Крамник, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Алексей Дреев, Антон Демченко, Максим Матлаков, Владимир Федосеев, Александр Мотылев, Борис Грачёв, Владислав Артемьев и Михаил Антипов.