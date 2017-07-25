Борзаковский: на чемпионате мира в Лондоне рассчитываем на 6-7 медалей

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский поделился ожиданиями от выступления подопечных на чемпионате мира в Лондоне. Соревнования пройдут с 4 по 13 августа.

«Мы рассчитываем на 6-7 медалей на чемпионате мира от нашей команды. Ещё не на всех 19 допущенных спортсменов готовы визы, они как раз находятся в визовых центрах. Если никаких проблем с поездкой не будет, то 6-7 медалей – это то, на что сборная России может рассчитывать», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.