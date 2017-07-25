Российские шпажисты уступили французам в полуфинале чемпионата мира

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах уступила команде Франции в полуфинале чемпионата мира в Лейпциге (Германия) со счётом 43:45. В составе сборной России на дорожку выходили Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос.

Второй финалист и соперник россиян по встрече за бронзовые медали определятся в противостоянии сборных Венгрии и Швейцарии.

Ранее российские саблистки не сумели пробиться в полуфинал чемпионата мира, проиграв японкам.

Чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге завершится 26 июля.