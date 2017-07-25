Рабая — серебряный призёр ЧЕ в трапе, россиянки победили в командном зачёте

Россиянка Екатерина Рабая завоевала серебряную награду чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Баку в дисциплине «трап». Екатерина только в перестрелке уступила золото Арианне Перилли из Сан-Марино. В командном зачёте первенствовали россиянки Рабая, а также Татьяна Барсук и Юлия Туголукова.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан



Женщины. Трап. Личное первенство

1. Арианна Перилли (Сан-Марино) – 37 (перестрелка – 4).

2. Екатерина Рабая (Россия) – 37 (3).

3. Сату Макула-Нуммела (Финляндия) – 28.

4. Татьяна Барсук (Россия) – 24…

17. Юлия Туголукова (Россия) – 64.

Командный зачёт

1. Россия (Екатерина Рабая, Татьяна Барсук, Юлия Туголукова) – 203.

2. Финляндия – 199.

3. Франция – 196.