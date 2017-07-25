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Головков завоевал бронзу юниорского ЧЕ в стрельбе из винтовки из трёх позиций

25 июля 2017, вторник. 18:23. Другие

Россиянин Андрей Головков занял третье место в стрельбе из винтовки из трёх позиций с 50 метров среди юниоров на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку. Победил чех Филип Непейчал, а вторым стал венгр Залан Пеклер. В командном зачёте первое место заняли россияне Головков, а также Евгений Ищенко и Артём Филиппов.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Юниоры. Винтовка. 50 м, три позиции. Личное первенство
1. Филип Непейчал (Чехия) – 452,0.
2. Залан Пеклер (Венгрия) – 449,6.
3. Андрей Головков (Украина) – 439,5…
9. Евгений Ищенко (Россия) – 1142…
16. Артём Филиппов (Россия) – 1139.

Командный зачёт
1. Россия (Андрей Головков, Евгений Ищенко, Артём Филиппов) – 3431.
2. Чехия – 3424.
3. Финляндия – 3420.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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